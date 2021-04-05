موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. اختفاء "إل جي" والشاشة الدوارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة "إل جي" إلكترونيكس، الإثنين، أنها ستنسحب من سوق الهاتف المحمول بعد سنوات من الخسائر وسط منافسة متزايدة مع الشركات الكبرى.

تستضيف دبي للمرة الأولى، النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر "سايبرتك جلوبال" للأمن السيبراني.



أطلقت شركة "إم إس آي" (MSI)، اليوم الإثنين، شاشة الألعاب MAG301RF الجديدة بسعر يبلغ نحو 400 دولار أمريكي.

ما الذي يمكن أن يقدمه الحاسوب اللوحي؟ في ظل انتشار الهواتف الذكية الأكبر حجما وأجهزة اللاب توب الأخف وزنا والأكثر مرونة.