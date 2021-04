جميع نسخ جمس همر SUV الجديدة محجوزة حتى ربيع 2023

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جي إم سي عن صور جديدة لهمر SUV الجديدة كليًا مع الإعلان عن اكتمال حجوزات جميع نسخ الإصدار الأول الأفخم بعد ساعات من فتح باب الطلب عليه.

وسيصل الإصدار الأول في بداية 2023 بسعر يبدأ من 105,595 دولار (396,000 ريال)، ويرتفع إلى 110,595 دولار (415,000 ريال) مع حزمة Extreme Off-Road، وستأتي نسخة الاس يو في بنفس خيارات محرك همر بيك اب، حيث ستحصل على نسخ ذات ثلاثة محركات كهربائية، وأخرى بمحركين، مع اختلاف في القوة، حيث تبلغ قوة النسخ ذات الثلاثة محركات 830 حصان فقط مقارنة بـ 1,000 حصان في همر بيك اب ذات الثلاثة محركات، لكن عزم الدوران عند العجلات يظل كما هو 15,592 نيوتن.متر.

يُكافئ عزم الدوران هذا عزم يُقدر بـ 1,356 نيوتن.متر في السيارات التقليدية، لتُصبح همر اس يو في على قدم المساواة مع سيارات البيك أب الكبيرة التي تعمل بمحرك ديزل، وهو أمر مثير للإعجاب خاصة لكونها اس يو في فاخرة، حيث ستتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.5 ثانية فقط.

في الداخل، تسع المقصورة لخمسة رُكاب، مع مساحة تخزين كبيرة خلف المقاعد، مع نظام سوبر كروز المحسن، ووضع Crabwalk ذو التوجيه الرُباعي، ووضع Extract، وغيرهم، لتحصل على قطر دوران يبلغ 10.8 متر فقط.

وتأتي السيارة بمنصة Ultium من جنرال موتورز، مع نطاق يتراوح بين 400 إلى أكثر من 480 كم للشحنة الكاملة، في حين تُؤكد الشركة أن هذه كلها تقديرات أولية، ومع اقتراب توفرها في الأسواق سنتعرف على الأرقام الدقيقة.

