مرسيدس EQS “إس كلاس السيارات الكهربائية” تكشف مواصفات الأداء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن المواصفات التقنية لـ EQS “إس كلاس الكهربائية” الجديدة كلياً قبل تدشينها الوشيك.. وستعتمد السيارة على منصة EVA الجديدة المشتركة مع عدة موديلات أخرى مثل EQE ونسخ الـ SUV لسيارات EQS و EQE.

وستتوفر EQS الجديدة ببطاريتين، الأولى 90 كيلوواط\س بمدى صافي 640 كيلومتر للشحنة الواحدة، مع بطارية ثانية 108 كيلوواط\س بمدى أقصى 770 كيلومتر للشحنة، وستقدم مرسيدس ضمان 10 سنوات أو 250,000 كيلومتر للبطاريات.

وستنطلق السيارة الجديدة بعدة فئات مختلفة، الأولى بقوة 345 حصان وعزم 568 نيوتن متر ونظام دفع خلفي، والثانية بقوة 523 حصان وعزم 855 نيوتن متر ونظام دفع كلي، مع سرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 210 كلم\س.

وتتمتع EQS الجديدة بتصميم انسيابي ديناميكي بمعامل سحب 0.20 فقط، وهو معدل قياسي للسيارات الإنتاجية، كما ستدعم الشواحن السريعة لشحن ما يعادل 300 كيلومتر من البطارية خلال 15 دقيقة.. وسنعلم المزيد عن السيدان الفاخرة خلال أيام.