لليوم الخامس.. عراقيون يغلقون مصفاة النفط بالناصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلق عشرات المحتجين العراقيين مدخل مصفاة الناصرية النفطية في جنوب البلاد لليوم الخامس على التوالي.

وقال مصدر عراقي إن الإغلاق تسبب في نقص الوقود في جميع أنحاء محافظة ذي قار بجنوب البلاد حيث نفد الوقود من الكثير من المحطات.



ولفت إلى أن طوابير طويلة امتدت في المحطات القليلة التي كانت لا تزال مفتوحة.

وقام نحو 200 خريج جامعي عاطل عن العمل اعتصاما خارج المصفاة للمطالبة بوظائف ومنعوا الموظفين من دخول المبنى عندما أقر البرلمان العراقي الميزانية الأربعاء الماضي دون معالجة قضية البطالة.

