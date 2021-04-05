تسريب تصميم خارجية وداخلية تويوتا لاندكروزر 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صور تخطيطية تكشف عن التصميم الخارجي والداخلي لتويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً .. ومن المتوقع ازدياد طول قاعدة العجلات بحوالي 5 سنتيمتر لتوفير مساحة أرحب في الداخلية رغم بقاء الطول العام للسيارة كما هو.

ونرى تحديثات خارجية متعددة مع وضع جهد خاص في تصميم غطاء المحرك، مع جناح أطول على السقف ومصابيح خلفية بارزة محيطة بالأركان، ولكن يبدو أن تصميم السيارة لن يتغير بشكل جذري مقارنة بالموديل الحالي.

وسنرى تغييرات أهم للسيارة في الداخلية، بكونسول أوسط جديد وشاشة تابلت لمسية لنظام المعلومات الترفيهية، كما ستحصل السيارة على عدة خيارات مختلفة للجنوط قياس 17 إلى 20 إنش.

كما ستنطلق السيارة بعدد من محركات الـ 4 و6 سلندر، وأشارت تقارير إلى احتمالية تقديم محرك V8 توين تيربو مشترك مع لكزس LX القادمة.. وسنعلم المزيد مع اقتراب التدشين خلال الأشهر القادمة.