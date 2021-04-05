لاند روفر تطلق أيقونتها Discovery الجديدة.. وحش الطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة لاند روفر أيقونتها Discovery الجديدة بسعر يبدأ من نحو 61 ألف يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها Discovery سباعية المقاعد، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة، تأتي برتوش تصميمية طفيفة تشمل الكشافات الأمامية والمصابيح الخلفية، مع نظام ملتيميديا جديد على اتصال دائم بالإنترنت.



وعلى صعيد الدفع تتوفر السيارة الجديدة بباقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 183 كيلوواطا/249 حصانا إلى 265 كيلوواطا/360 حصانا.

وتتضافر جهود جميع المحركات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات لتدفع السيارة بسرعة قصوى تتراوح بين 194 و209 كلم/س، في حين يقع معدل استهلاك الوقود بين 7.3 لتر ديزل و9.3 لتر بنزين/100 كلم.

ومطلع شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت لاند روفر عن إطلاق الموديل الفاخر الجديد من سيارتها Defender في الأسواق العالمية خلال يونيو/حزيران المقبل.

وأوضحت الشركة أن سيارتها Defender V8 90 الجديدة تأتي مزودة بمحرك بنزين سعة 5.0 لتر وبقوة 525 حصان ويدور بعزم دوران أقصى يبلغ 625 نيوتن متر مع ناقل حركة ثماني السرعات.

وبفضل هذه القوة الحصانية الكبيرة تنطلق سيارة لاند روفر Defender V8 90 الجديدة من ثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5.2 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 240 كلم/س، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 12.8 لتر/100 كلم.

وتلفت سيارة لاند روفر الجديدة الأنظار إليها من خلال الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة باللون الرمادي Satin Dark وفكوك المكابح الأمامية المطلية باللون الأزرق ومجموعة العادم الرباعية، وفي مقصورة السيارة تأتي المقاعد مزودة بالفرش الجلدي وعتبات الدخول المضاءة.

وإلى جانب الموديل الفاخر الجديد سيشهد موديل العام القادم بعض التعديلات الطفيفة في برنامج التجهيزات، وستبدأ هذه التعديلات مع إطلاق الإصدار الخاص Defender V8 Carpathian Edition، مع تحديث نظام المعلومات والترفيه Pivi Pro ببعض الوظائف الجديدة مثل الشاشة اللمسية 11.4 بوصة، وأعلنت شركة لاندروفر أن تكلفة الموديل الفاخر Defender V8 90 الجديد تبدأ من 117 ألف و600 يورو