مازدا بمحركات اقتصادية.. موديلات جديدة تناسب "الجائحة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت شركة مازدا اليابانية لتصنيع السيارات تقديم محركات أكثر اقتصادا وتوفيرا في موديلاتها الجديدة، لتناسب اقتصادات الجائحة المتدهورة

يأتي ذلك من خلال عزم الشركة توسعة برنامج دفع الموديلات الجديدة من طرازيها Mazda3 وCX30 بمحركات البنزين الجديدة المعروفة باسم Skyactiv ذات تقنية الإشعال الذاتي، والتي تتميز بأنها اقتصادية أكثر.



ويولد محرك البنزين الأقوى المتوفر للموديلات الأعلى سعة 2.0 لتر قوة 137 كيلوواطا/186 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 240 نيوتن متر.

وتظل قيم الإصدارات المعتمدة على محركات بقوة 90 كيلوواطا/122 حصانا و110 كيلووات/150 حصانا دون تغيير.

ويفترض أن يحقق نظام الدفع الهجين المعتدل والمزود بمولد بدء دوران كهربائي توفيرا يبلغ حوالي 0.5 لتر لكل 100 كيلومتر. وعلى هذا يبلغ معدل استهلاك أكثر الموديلات اقتصادية 5.0 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 114 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ومطلع العام الجاري، أعلنت الشركة عن تطوير محرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم لموديلاتها الجديدة، والتي تتناسب مع خيار الدفع الرباعي ونظام الدفع الهجين.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أنه تم التخطيط للمحرك الجديد ليكون Skyactive-X (بنزين) وSkyactive-D (ديزل) وسيتم تركيبه كمحرك طولي في منصة "الهيكل الكبير" الجديدة، ويمكن دمج هذا المحرك مع نظام الدفع الرباعي i-Active.

وتعتمد تقنية المحركات سداسية الأسطوانات على الجيل الحالي من محركات Skyactive رباعية الأسطوانات وبسعة تتراوح من 3.0 إلى 3.3 لتر.

وفي غضون السنوات الخمس المقبلة، سيتم بناء موديلات مختلفة على المنصة الجديدة منها الموديلات CX-9 وCX-8 وCX-5 وسيكون الجيل القادم من Mazda 6 أيضا مرشحا قويا لحمل هذه التقنية خلال العام القادم.