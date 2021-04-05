الكهرباء تنعش ماهيندرا الهندية.. سيارات حديثة وخدمات رقمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة ماهيندرا أند ماهيندرا الهندية العملاقة للسيارات التركيز على السيارات الكهربائية والخدمات الرقمية.

يأتي ذلك في ظل جهود إدارة الشركة لتعزيز فرص النمو في المستقبل، في ظل تدهور أدائها خلال السنوات الماضية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حصة ماهيندرا التي اشتهرت بالسيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) والمعدات والجرارات الزراعية، من السوق الهندية تراجعت من 50% قبل نحو 7 سنوات إلى 13% حاليا.

وعانت المجموعة الهندية التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 19 مليار دولار، في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى تسجيلها خسائر خلال العام الماضي وكانت الخسائر السنوية الأولى لها منذ حوالي 20 عاما.

وأنهت المجموعة في الأسبوع الماضي خططها للتعاون مع شركة فورد موتور ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة.

ويقول أنيش شاه الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة ماهيندرا أند ماهيندرا الذي عمل سابقا كمدير مالي للمجموعة إن كل هذه الأمور أصبحت من الماضي "في هذه اللحظة أنظر إلى الخطة (خطة إنعاش الشركة) باعتبارها قصة نمو أكثر من كونها قصة تحول".

ويضع شاه خريطة طريق لإحياء مجموعة ماهيندرا جروب البالغ عمرها 76 عاما، من خلال الخروج من الأنشطة الخاسرة وتسجيل كل الخسائر في عملية إعادة هيكلة.

وقال شاه الذي يعمل في المجموعة منذ 7 سنوات إن المستقبل سيعتمد على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية الجديدة.

وتقول بلومبرج إن المستثمرين يتجاوبون بشكل جيد مع خطط شاه حيث ارتفع سعر سهم ماهيندرا منذ بداية العام الحالي بنسبة 11% في حين ارتفع مؤشر سينسكس للأسهم الهندية والمدرج عليه سهم المجموعة بنسبة 3.9% فقط خلال الفترة نفسها.