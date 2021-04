تويوتا GR 86 الجديدة كلياً تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن GR 86 الرياضية الجديدة المطورة بالتعاون مع سوبارو، وهي ثالث سيارة في مجال GR للعلامة اليابانية بعد GR سوبرا وGR يارس.

وتشارك GR 86 الجديدة معظم ملامح تصميمها الخارجي مع سوبارو BRZ الجديدة، باختلافات محدودة تشمل الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية LED، وبشكل عام تتمتع السيارة بخارجية أكثر عضلية وجراءة من السابق.

وتأتي السيارة بداخلية عملية مع شاشة عرض جديدة 7 إنش وأحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق لتويوتا، كما حافظت السيارة على وزنها بـ 1270 كيلوجرام مع تحسن التحكم والتوجيه في السيارة بشكل ملحوظ عن الماضي حسب تصريحات تويوتا.

وتأتي السيارة بمحرك 2.4 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بقوة 235 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي 6 سرعات ونظام دفع خلفي، وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كلم\س في 6.3 ثانية، أي أسرع بـ 1.1 ثانية من الموديل السابق.

وستنطلق تويوتا GR 86 الجديدة في اليابان في الخريف القادم ولباقي الأسواق العالمية في وقت لاحق، ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار الأمريكية من 30,000 دولار (112,500 ريال).

