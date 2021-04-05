مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 وأسعارها في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تويوتا فورتشنر 2022 لها العديد من المميزات والمواصفات التي نستعرضها الآن من خلال ما يلي وإليكم أسعارها في مصر.

سيارة تويوتا فورتشنر من السيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات، وأشارت شركة تويوتا إيجيبت أن السيارة لعام 2022 بها بعض التغيرات الداخلية والخارجية المميزة، والأن إليكم أهم مواصفات ومميزات تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة وعيوبها وأسعارها في مصر.



مواصفات تويوتا فورتشنر 2022:

تأتي السيارة بفئتين حيث جائت الفئة الأولى smart بمحرك 2700 سي سي رباعي الإسطوانات مع الدفع الخلفي بقوة 165 حصانا، وبعزم دوران 245 نيوتن/متر مع وجود ناقل حركة أوتوماتيكي، وسعة خزان الوقود 80 لترا، ويوجد جنوط 17 بوصة والسيارة تعمل بنظام سترينج هيدروليك، ويبلغ وزن السيارة 2620 كجم.

والفئة الثانية تأتي بمحرك 4000 سي سي بـ 6 إسطوانات مع الدفع الرباعي بقوة 234 حصانا، وعزم دوران 376 نيوتن/ المتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 80 لتر ويوجد جنوط 18 بوصة، والسيارة تعمل بنظام سترينج هيدروليك، ويبلغ وزن السيارة 2650 كجم.





مميزات تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة

تتميز الفئة الأولى من السيارة بالعديد من وسائل الأمان، حيث تشمل فرامل ABS ومساعد للفرامل BA، كما يوجد نظام HAC عند صعود المرتفعات، ونظام للتحكم في ثبات السيارة VSC ،TSC كما يتوافر بالسيارة وسائد هوائية للمقعد الأمامي والسائق مع وجود خاصية لمنع السرقة.

الفئة الثانية للسيارة تأتي بنفس وسائل أمان الفئة الأولى، ويضاف إليها الإنذار الصوتي مع الإضاءة بالمصابيح الأمامية فقط.

الإضاءة في السيارة بمصابيح أمامية وخلفية ليد وحساسات للإضاءة مع إمكانية ضبط مستوى الإضاءة، والفئة الثانية تزيد في الإضاءة الليد النهارية فقط.

تأتي الفئة الأولى من السيارة بعجلة قيادة متعددة الإستخدامات، وشاشة عرض المعلومات الخاصة بعدادات السيارة 4.2 بوصة، وتكييف ذو مخرج خلفي وصندوق تبريد في الأمام، كما تتوافر بها 6 سماعات ومدخل USB وبلوتوث وشاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصة تعمل بنظام أندرويد وكار بلاي وأوتو، والفئة الثانية تزيد عليها بوجود المرآة الداخلية ذات التعتيم الذاتي، وكاميرا خلفية للركن، والمقاعد الأمامية كهربائية.

أما عن المواصفات الخارجية للسيارة فإن الفئة الأولى يوجد بها زجاج جانبي وخلفي باللون الأسود، ومرايا جانبية كهربائية وحساسات ركن أمامية وخلفية ومزودة بريموت كنترول، والفئة الثانية من السيارة مزودة بصندوق خلفي يعمل كهربائيا بالريموت، ويوجد مفتاح بصمة، وتتميز السيارة بألوانها المتعددة.





أسعار تويوتا فورتشنر 2022 في مصر