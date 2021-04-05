موجز ”الخليج 365” للسيارات.. منع "المستعملة" بالسعودية وتوقف تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أثار توقف تسلا الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية عن تصنيع أيّ من طرازي أغلى سياراتها موديل X وموديل S التساؤلات.

أعلنت الجمارك السعودية منع استيراد السيارات المستعملة، مشيرة إلى أن آخر موديل يسمح بدخوله هو عام 2016.

أعلن قسم الموديلات الرياضية AMG بشركة مرسيدس الألمانية عن تطوير بنية تركيبية لنظام دفع هجين Plug-In يتم تقديمه تحت اسم E-Performance.

حذر نادي السيارات ADAC الألماني من بقاء فضلات الطيور على طلاء السيارات لبعض الوقت.

كشفت شركة كيا النقاب عن سيارتها EV6، التي تعد باكورة إنتاجها من الموديلات المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

تمثل السيارات الهجين حلا وسطا لمعضلة الخوف من مدى السير في السيارات الكهربائية الخالصة.