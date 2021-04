لكزس LS 2021 تعرف على تحديثاتها ومواصفاتها وأسعارها بالسعودية Lexus LS

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت لكزس LS 2021 فيس ليفت في أسواق المملكة العربية السعودية عند وكيل الصانع الياباني الحصري شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واليوم ذهبنا إلى الوكالة لاستعراضها لكم والتعرف على ما تغير فيها وأسعارها.

تظهر تحديثات الفيس ليفت بسيطة للغاية، وتشتمل على مصابيح بثلاث شمعات محدثة وتعديل بسيط بالشبك اللي صار لونه داكن، وفي الخلفية تم إضافة لون أسود للمصابيح، مع وجود جنوط جديدة مقاس 20 إنش.

في الداخل، تأتي المقصورة بجلد راقي وزخارف مصنوعة يدوياً وأبرز تغيير هو الشاشة اللمسية مقاس 12.3 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو والملاحة مع توفر عرض المعلومات على الزجاج الأمامي بشكل اختياري، مع شاشتين 11.6 إنش للمقاعد الخلفية ومقاعد تدعم التبريد والتدفئة والمساج ووجود فتحة سقف.

بالنسبة للقوة، فتتوفر السيارة بثلاثة خيارات للمحرك كلها 6 سلندر وهي 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 311 حصان وعزم 379 نيوتن متر بقير 10 سرعات أو 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 415 حصان وعزم 600 نيوتن متر بقير 10 سرعات وكذلك هايبرد 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 354 حصان وعزم 350 نيوتن متر بقير CVT.

وبالنسبة للأمان فتأتي السيارة بأكياس هوائية أمامية وجانبية وللركب للسائق والراكب مع ستائر هوائية جانبية وتنبيه ضغط الإطارات وحساسات أمامية وخلفية والحماية ما قبل الاصطدام ومثبت سرعة نشط ومساعد البقاء بالطريق والرؤية البانورامية.

وأخيراً تتوفر لكزس LS في وكالة عبداللطيف جميل بخمسة فئات أسعارها بالضريبة كالتالي:

لكزس LS 350 اليجنت بسعر 374,373 ريال

لكزس LS 350 اكسيلانس بسعر 419,336 ريال

لكزس LS 500 إليت بسعر 483,357 ريال

لكزس LS 500h هايبرد بسعر 448,960 ريال

لكزس LS 500h هايبرد بلس بسعر 488,099 ريال

