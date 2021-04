تعرف على أبرز مميزات كيا سونيت 2021 وأسعارها Kia Sonet

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت كيا سونيت 2021 الجديدة بالمملكة العربية السعودية عبر الوكيل الحصري شركة كيا الجبر، حيث تعتبر سونيت واحدة من أبرز سيارات الاس يو في المدمجة المخصصة للمدن، وذلك بفضل ما تمتاز به من معايير جديدة مع مزايا هي الأفضل في فئتها، واليوم سنتعرف على أبرز مميزاتها.

مزايا سلامة رائدة

تأتي السيارة بمجموعة من ميزات الأمان التي تتوافق مع دعائم كيا الخاصة الأمان، وبين ميزات الأساسية الخاصة بالأمان في سيارة سونيت ست وسادات هوائية، نظام الفرملة المضاد للانزلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، والتحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، والتحكم بمساعدة صعود المنحدرات (HAC)، وإدارة ثبات المركبة (VSM)، ومساعدة الفرامل (BA)، وحساسات خلفية وأمامية لركن السيارة، ونظام “هايلاين” لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)، والأضواء الأمامية الأتوماتيكية، ونقاط ارتكاز ملائمة لمقاعد الأطفال “آيسوفيكس” (ISOFIX).

تصميم خارجي أنيق

تتميز السيارة بتصميم خارجي أنيق ومميز مع مصابيح أمامية هالوجين وليد حسب الفئة، مع مصابيح خلفية ليد، وفتحة سقف بالفئة الأعلى، بالإضافة إلى كشافات ضباب أمامية، ومصابيح نهارية، مع حساسات أمامية وخلفية، ومقابض مغطاة بالكروم أو بلون الهيكل حسب الفئة، مع مرايات بلون الهيكل كهربائية يُمكن طيها آلياً مع إشارات مدمجة.

مقصورة داخلية رحبة

تسع السيارة لخمسة أشخاص في مقاعد قماش/جلد أو جلدية بالكامل في الفئة الأعلى، مع زر تشغيل المحرك وميزة تشغيل المحرك عن بعد، ومكيف عادي أو أوتوماتيكي في الفئة الأعلى، وشاشة عدادات مقاس 3.5 أو 4.2 بوصة، مع مرايا داخلية تعتيم يدوي أو آلي حسب الفئة، ورف تغطية أمتعة خلفي.

محرك اقتصادي

تستمد سونيت قوتها من محرك MPI سعة 1.5 لتر يولد قوة 115 حصان و144 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة IVT ونظام دفع ثنائي لجميع فئاتها، ويقدم المحرك معدل استهلاك وقود مميز يقدر بـ 18 كم/لتر، مع خزان وقود سعة 45 لتر.

أسعار تنافسية

تتوفر كيا سونيت 2021 بالمملكة العربية السعودية عند الوكيل شركة كيا الجبر بالأسعار التالية شامل الضريبة واللوحات والنقل:

كيا سونيت LX B1 بسعر 69,630 ريال

كيا سونيت LX B2 بسعر 76,990 ريال

كيا سونيت EX TWO TONE ((BEIGE PKG)) بسعر 81,590 ريال

كيا سونيت EX TWO TONE بسعر 81,590 ريال

كيا سونيت EX L1 بسعر 83,430 ريال

