ما هي المسافة الآمنة بين السيارات وكيفية احتسابها؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر مسافة الأمان بين السيارات من أهم العوامل التي تحافظ على أمان وسلامة السيارة والركاب على الطريق، لكن ما هي مسافة الأمان وكيف يمكن احتسابها بالضبط؟

أوضح خبراء نادي السيارات ACE الألماني، أن مسافة الأمان هي المسافة، التي يمكن من خلالها إيقاف السيارة بأمان في حالة توقف المركبة الأمامية فجأة، وهي تختلف باختلاف نوعية الطريق والسرعة وعوامل الطقس وحالة السيارة التقنية.

وكشف الخبراء الألمان عن طريقة تقدير مسافة الأمان الفاصلة عن السيارة الأمامية، التي تسير بنفس السرعة، بأنه يتم حسابها عن طريق قاعدة “الثانيتين”.

وأوضح الخبراء أنه يمكن احتساب قاعدة الثانيتين باستخدام طريقة بسيطة، حيث يتم ملاحظة نقطة ثابتة كعلامة طريق أو شجرة تمر بها السيارة الأمامية، ثم يبدأ العد كمثال “واحد وعشرون، اثنان وعشرون”، وفي حال تم الوصول إلى النقطة الثابتة على الطريق في أقل من ثانيتين، فإن المسافة الفاصلة قصيرة جدا ولا تكفي لكبح السيارة الخلفية.

ونصح الألمان بضرورة مضاعفة مسافة الأمان بين السيارات في حال القيادة على الطرق السريعة أو كان الطقس سئ، وذلك بإتباع قاعدة الثلاث ثواني، وبذلك يمكن التكيف مع تغيرات السرعة للسيارة الأمامية بسهولة.