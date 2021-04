مازدا 6 2021 أهم المعلومات والمواصفات والأسعار بالسعودية “فيديو وصور”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مازدا 6 2021 هي سيدان أنيقة تُقدمها صانعة السيارات اليابانية بأسواق المملكة العربية السعودية عند وكيلها الحصري شركة الحاج حسين علي رضا للسيارات، واليوم يأخذكم الخليج ٣٦٥ نت في جولة للتعرف على السيارة بشكل أكثر تفصيلاً.

لم تحصل السيارة على أية ترقيات تصميمية حيث تأتي بلغة تصميم مازدا المعتادة مع شبك كبير ومصابيح أمامية مع مصابيح خلفية مسحوبة للجانب متصلة عبر خط كرومي أنيق، كما تتوفر بجنوط مقاس 17 أو 19 بوصة، في حين أن فئات تيربو الثلاثة الاعلى تأتي بجنوط ولمسات سوداء.

في الداخل، تبدو السيارة راقية وبسيطة، حيث تأتي بمقاعد جلد وشاشة عرض 7 إنش ونظام صوتي بوز 11 سماعة ومكيف أوتوماتيكي مع وجود مسند ذراع خلفي، وبالنسبة للأمان فمتاح وسائد هوائية أمامية وستائرية جانبية والتحكم الديناميكي في الثبات وفرامل تلقائية وحساسات أمامية وخلفية ومراقب النقاط العمياء وتنبيه الخروج من المسار ورادار.

تستمد السيارة قوتها من خيارين من المحركات 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 188 حصان وعزم 252 نيوتن متر بصرفية 13.6 كيلومتر لكل لتر، ونسخة التيربو 2.5 لتر كذلك بقوة 250 حصان وعزم 420 نيوتن متر 14.8 كيلومتر لكل لتر وجميع الفئات تستخدم ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع امامي.

وأخيراً تتوفر مازدا 6 2021 بـ 6 فئات أسعارها بالضريبة كما يلي:

محرك التنفس الطبيعي:

مازدا 6 S بسعر 87,523 ريال

مازدا 6 C بسعر 100,174 ريال

مازدا 6 F بسعر 118,574 ريال

محرك التيربو:

مازدا 6 IGH بسعر 127,624 ريال

مازدا 6 سيجنتشر بسعر 133,574 ريال

مازدا 6 100 عام بسعر 139,274 ريال

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin