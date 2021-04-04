تعرف على 4 علامات تشير إلى تلف فلتر البنزين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر فلتر البنزين من أهم الفلاتر في السيارة لمساهمته الفعالة في تشغيل المحرك بكفاءة عالية، حيث أنه الجزء المسؤول عن تنقية الوقود من الشوائب والرواسب قبل وصوله لغرفة المحرك.

وفي حال تعرض فلتر الهواء للانسداد أو التلف فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، والفلتر له عمر افتراضي مثل جميع أجزاء السيارة، حيث يجب تغييره عند السير لمسافة 50 ألف كلم، أو وفقاً لطراز السيارة.

ونظراً لأهمية الفلتر الكبيرة، نقدم لكم خلال السطور التالية أبرز العلامات التي تدل على تلف فلتر البنزين وضرورة تغييره، وهي كما يلي:

– عدم تشغيل المحرك بشكل سريع

يلاحظ صعوبة أو تأخر تشغيل السيارة خاصة في الصباح، على الرغم من جودة البطارية، حيث أنه في حال انسداد الفلتر فإنه يمنع مرور الوقود اللازم لبدء عملية تشغيل المحرك، مما يسبب صعوبة التشغيل.

– توقف السيارة عن العمل بشكل مفاجئ

في حال امتلاء فلتر البنزين بالشوائب والرواسب فإنه يسبب تقطع في مرور الوقود الى المحرك مما ينتج عنه توقف مفاجئ لمحرك السيارة عن العمل.

– ضعف عزم وتسارع السيارة

يلاحظ وجود ضعف في تسارع أو عزم السيارة أثناء القيادة خاصة عند صعود المرتفعات، بحيث تشعر بعدم استجابة السيارة على الرغم من الضغط على دواسة الوقود بقوة.

– إرتفاع صوت المحرك

من أبرز العلامات ايضاً هو ارتفاع صوت المحرك عن الحد المعقول فيصبح صوت المحرك فى السيارة صاخباً وملحوظا .