تويوتا ياريس 2021 تعرف على التغييرات والمواصفات والأسعار “فيديو وصور”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت تويوتا ياريس 2021 مؤخراً إلى السعودية لدى عبداللطيف جميل، وبالطبع قمنا بزيارة الوكالة لنستعرضها لكم ونعرفكم على مواصفاتها وأسعارها.

في البداية، تظهر التحديثات بسيطة كعادة تويوتا في تحديثات الفيس ليفت، إذ أن واجهة السيارة بمصد أمامي وشبك معدل، ومصابيح أمامية هالوجين، وفي الخلف، تحصل ياريس 2021 على تصميم تقليدي مع مصابيح ضباب خلفية، وجنوط حديد أو ألومنيوم 14 إنش وشريط كروم جانبي.

في الداخل، تأتي السيارة بمقاعد قماش وشاشة عادية أو لمس وعدادات عادية، والمكيف أمامي وتتوفر سماعتين أو أربعة سماعات، وبالنسبة لأنظمة الأمان فهي محدودة ومتوفر نظام التحكم بالثبات ووسادة هوائية للسائق والراكب ومراقبة ضغط الإطارات وحساسات خلفية مع دعم الدخول بالريموت.

نصل إلى القوة، حيث تتوفر السيارة بخيارين للمحرك، الأول 1.3 لتر 4 سلندر بقوة 98 حصان وعزم 123 نيوتن متر بقير يدوي 5 سرعات وصرفية 18.8 كيلومتر لكل لتر، والثاني 1.5 لتر 4 سلندر بقوة 105 حصان وعزم 140 نيوتن متر بقير CVT وصرفية 20 كيلومتر لكل لتر وخزان البنزين سعته 42 لتر.

وفي الختام، تتوفر تويوتا ياريس 2021 بـ 4 فئات أسعارها كالتالي:

فئة MT وسعرها 52,785 ريال (محرك 1.3 لتر)

فئة Y FLT وسعرها 57,040 ريال (محرك 1.5 لتر)

فئة Y سعرها 57,615 ريال (محرك 1.5 لتر)

فئة Y بلس وسعرها 59,685 ريال (محرك 1.5 لتر)

