فرنسا تعتقل 5 نساء على صلة بهجوم محتمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات الفرنسية 5 نساء جنوب البلاد للاشتباه في صلتهن بمؤامرة مع إرهابين لشن هجوم محتمل.

وقال مصدر قضائي ، الأحد، إن المدعين المعنيين بمكافحة الإرهاب أمروا بالقبض على 5 نساء في مدينة بيزييه جنوب فرنسا وفتحوا تحقيقا أوليا فيما له صلة بمؤامرة لهجوم محتمل.



وأوضح المتحدث الحكومي جابرييل أتال لتلفزيون (إل.ي.آي)،أنه ليس لديه معلومات في هذه المرحلة عن هدف المؤامرة المحتملة.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال بشأن التحقيق والقبض على المشتبه بهن الليلة الماضية.

وكانت مجلة لو بوان ذكرت في وقت سابق أن القبض على النساء مرتبط بمؤامرة مزعومة لتنفيذ هجوم في مدينة مونبلييه الجنوبية.

وأشارت لو بوان إلى أن المحققين يركزون في مستهل عملهم على واحدة من النساء الخمس، اللائي شملن أخواتها ووالدتها.

وحاليا يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون لقمع التطرّف يرمي إلى الحد من تأثير الجماعات الدينية الممولة من جهات خارجية وتقييد دورها التعليمي.