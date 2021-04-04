التيار الكهربائي يصل موديلات مرسيدس AMG الرياضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن قسم الموديلات الرياضية AMG بشركة مرسيدس الألمانية عن تطوير بنية تركيبية لنظام دفع هجين Plug-In يتم تقديمه تحت اسم E-Performance.

ويمكن دمج الوحدة الكهربائية المركبة في الجزء الخلفي مع محرك V8 أو محرك رباعي الأسطوانات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد.



وقد طورت AMG بطارية ذات تبريد مباشر بسعة 6.1 كيلوواط ساعة، والتي يمكنها الشحن وإخراج الطاقة بشكل أسرع من خلايا الليثيوم أيون.

ميزة أخرى تتمثل في نظام نقل الحركة المطور لمحرك كهربائي يصل إلى قوة 150 كيلوواطا/204 أحصنة. ويظهر محرك الدفع الهجين لأول مرة مع محرك V8 تربو سعة 4.0 لتر في الإصدار رباعي الأبواب من AMG GT.

ويتم انتاج قوة 600 كيلوواط/816 حصانا وأكثر من 1000 نيوتن متر، والتي تتسارع بها السيارة من 0 إلى 100 كم/ س في أقل من 3 ثوان. ولم تقدم AMG أي معلومات حتى الآن عن استهلاك الوقود والسرعة القصوى والسعر.

ولا ترغب AMG في الاقتصار على استخدام المكونات الهجينة، ولكنها ستقدم قريبا أول طراز كهربائي بالكامل يعتمد على الموديل EQS الكهربائي، والذي يصل إلى السرعة القصوى 250 كلم/س مع تسارع من 0 إلى 100 كلم/س في أقل من 4 ثوان.