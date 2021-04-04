احذر من فضلات الطيور على سيارتك.. تكلفك الكثير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر نادي السيارات ADAC الألماني من بقاء فضلات الطيور على طلاء السيارات لبعض الوقت.

وقال خبراء النادي إنه بقاء هذه الفضلات لبعض الوقت قد يترتب عليه مشاكل وأضرار لا يمكن إصلاحها فيما يعد بطرق بسيطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد.

وأوضح الخبراء الألمان أن ترك الفضلات على الطلاء لبضع ساعات قد ينتج عنه أضرار غائرة قد تستلزم إعادة الطلاء مرة أخرى؛ لذا يفضل إزالتها فور إصابتها لطلاء السيارة بالماء العادي، وإزالة الترسبات، التي تشبه الجير بقطعة من القماش المبلل، مع الحرص على إزالتها برفق وحذر إذا كانت جافة.

ويفضل عدم التخلص من فضلات الطيور بدون ترطيب مسبق، حتى لا يتسبب إزالتها في إحداث خدوش وأضرار لا تختفي مع التلميع والمعالجة البسيطة. ويمكن لمن يعاني باستمرار من مثل هذه الفضلات وضع زجاجة ماء مع بعض الصابون في صندوق الأمتعة لإزالتها على الفور.

ونظرا لأن الوقاية خير من العلاج؛ لذا ينصح الخبراء بعدم صف السيارة أسفل الأشجار، التي تقف عليها الطيور وتتساقط منها الأوراق والأصماغ وما شابه مما يضر بطلاء السيارة.