كيا تكشف تفاصيل أكثر عن أولى سياراتها الكهربائية EV6

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة كيا النقاب عن سيارتها EV6، التي تعد باكورة إنتاجها من الموديلات المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الكروس أوفر مع خطوط الكومبي، تظهر بطول 4.68 متر، بينما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.90 متر.



وتتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من المحركات الكهربائية، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 125 كيلووات/170 حصانا و430 كيلووات/585 حصانا، بينما تصل السرعة القصوى إلى 260 كلم/س. ويتوفر من السيارة نسخ الدفع الخلفي والرباعي.

وتقدم كيا أيضا خيارين للبطارية بسعة 58 و 77.4 كيلووات ساعة، ويتيح هذا الوصول إلى مدى سير 510 كلم. ويدعم نظام البطارية الشحن بقدرة 800 فولت، وهو ما يتيح للسيارة في أحسن الظروف شحن ما يكفيها لقطع 100 كلم في غضون 5 دقائق، والشحن من 10 إلى 80% من سعة البطارية في ربع ساعة تقريبا.

ومن المقرر أن تطرح كيا السيارة الجديدة في الأسواق خلال النصف الثاني من العام الجاري، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

وستكون هذه السيارة أول سيارة كهربائية تنتجها كيا بالكامل اعتمادا على التصميم الأساسي "إلكتريك جلوبال مودولار بلاتفورم" أو "إي.جي.إم.بي".

وأشارت كيا كورب إلى أن تصميم السيارة إي.في6 تم وفق فلسفة التصميم الجديدة للشركة المعروفة باسم "اتحاد المتضادات" والمستلهمة من التناقضات الموجودة في الطبيعة والبشر.

يذكر أن التصميم الأساسي المعروف باسم "إلكتريك جلوبال مودولار بلاتفورم" عبارة عن تصميم للسيارات الكهربائية من فئة 800 فولت ويتميز بإمكانية تعديل طول قاعدة العجلات واستخدام بطاريات من عدة شركات منتجة لها.

في الوقت نفسه فإن بطاريات الليثيوم المؤين في السيارة الجديدة في حجم الحقيبة وتم تصميمها ليكون طولها 13 سنتيمتر. كما تم تصميم مكونات أشباه الموصلات في السيارة باستخدام مركب كربيد السيليكون لتقليل الفاقد من الطاقة.

ومطلع شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت كيا موتورز كورب ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية اعتزامها استثمار 29 تريليون وون (26 مليار دولار) على مشروعاتها المستقبلية ومشروعاتها الحالية حتى عام 2025.

وتعتزم الشركة استثمار 10 تريليونات وون على مشروعاتها المستقبلية و18.8 تريليون وون على مشروعاتها الحالية.

ومن المقرر أن تمثل السيارات الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية والسيارات الهجين والهيدروجينية 40% من إجمالي مبيعات كيا بحلول 2030.