موجز ”الخليج 365” للسيارات.. بدائل بورش وأكثر الطرازات أمانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

قدمت شركة بورش الألمانية نسخة جديدة لعام 2022 من طرازها الرياضي الخارق 911، بقدرات رياضية متميزة، وتكلفة تبدأ من 97,400 ألف دولار.

شهدت صناعة السيارات عبر التاريخ، حالات اختفاء وصفت بالغامضة،تلتها، عودة قوية، وذلك لعدد متميز من الموديلات ،ما أثار الشغف و التساؤلات.

تم خلال الفترة الماضية من عام 2021، طرح مجموعة من السيارات الفارهة ضمن فئة SUV، من مختلف الماركات الشهيرة بمواصفات أكثر أمانا.

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها ظهور مجموعة سيارات رياضية خصصت للاستخدام المدني، وكانت في تصميمها مستوحاة من سيارات فورمولا 1.

شهدت سوق السيارات توفر مجموعة من الشاحنات ضمن فئة "بيك آب" بتكلفة فلكية، جعلتها الأغلى من ضمن هذه الفئة بين الشاحنات.

طرحت ماركة مرسيدس الألمانية مجموعة متميزة من الموديلات الكونسبت التي عكست من خلالها رؤيتها للمستقبل، بتصميماتها الفريدة.

من ضمن ماركات السيارات الصينية التي تتوفر بالسوق المصرية، ماركة بريليانس، التي يطرح منها للسوق المصرية خلال عام 2021 موديلات متميزة.