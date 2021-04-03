بأسعار أقل.. 7 سيارات بديلة للألمانية الخارقة بورش 911

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت شركة بورش الألمانية نسخة جديدة لعام 2022 من طرازها الرياضي الخارق 911، بقدرات رياضية متميزة، وتكلفة تبدأ من 97,400 ألف دولار.

وجمع موقع "هوت كارز في قائمة، أبرز الموديلات الرياضية المتوفرة حاليا بالأسواق، وتمثل بديلا مثاليا لطراز بورش 911، وبتكلفة افتتاحية أقل بكثير من تكلفة طراز بورش.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز أودي Audi R8 الرياضي الشهير موديل عام 2008، العامل بمحرك V8 بسعة 4.2 لتر، ينتج قوة 420 حصانا، ويعتبر بديلا لا يقل في القوة والكفاءة الرياضية عن طراز بورش.







وطراز آخر من ماركة بورش نفسها، يعتبر بديلا مثاليا لطراز 911، هو طراز بورش 718 كايمان، موديل 2018، العامل بمحرك رياضي متميز ينتج قوة 296 حصانا.





ومن ماركة شيفروليه ضمت القائمة، طراز Chevrolet Corvette C8، الذي طرح بمحرك v8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة 490 حصانا.





وطراز آخر من أودي جاء ضمن القائمة، هو طراز RS7، ويعمل بمحرك رياضي توربيني مزدوج رباعي الأسطوانات فئة V8.





ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت القائمة طراز Z4 الذي يأتي ضمن أبرز الموديلات التي تمثل بديلا مثاليا لطراز بورش 911، ويعمل هذا الطراز من بي إم دبليو بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 255 حصانا.





من بعده، ضمت القائمة من ماركة لكزس اليابانية، طراز LC500، كبديل مثالي لطراز بورش 911، ويعمل هذا الطراز من لكزس بمحرك ينتج قوة 354 حصانا.





وفي ختام القائمة، جاء طراز فورد Shelby Mustang GT500 ، كأحد أبرز السيارات البديلة لطراز بورش 911 بنسخته الجديدة، ويعمل بمحرك رياضي قوي فئة V8، ينتج قوة 760 حصانا بحد أقصى.



