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المرور يوضح كيفية تجاوز ازدحام الطرق بأمان في المملكة

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قدّمت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نصائح هامة وضرورية لتجاوز الازدحام المروري بأمان.

وأوضحت إدارة المرور أنه لتجاوز الازدحام المروري بأمان.. عليك اتباع ما يلي:

  • لا بد من تجنب التجاوز عبر كتف الطريق.
  • إعطاء أولوية المرور لسيارات الطوارئ.
  • المحافظة على التركيز والابتعاد عن استخدام الهاتف.
  • ترك مسافة آمنة بين قائد السيارة والسيارة التي أمامه.
  • الالتزام بالمسار وعدم التنقل بين المسارات حتى وإن كانت حركتها أسرع.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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