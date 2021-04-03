هل ترك عجلة السيارة موجّهة للخارج عند الركن تصرف صحيح؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – هناك الكثير من المعتقدات والمعلومات الشائعة بين قائدي السيارات، أحد هذه المعتقدات هي أنه يجب ترك عجلة السيارة موجهة للخارج بأقصى درجة عند ركنها، وذلك كي يتعرض الإطار لأي صدمة قد تأتي من سيارة مارة بدلاً من تلقي هيكل السيارة الاصطدام، فما صحة هذا الاعتقاد؟

أجاب خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد بالطبع خاطئ، لأنه على الرغم من قدرة الإطارات على امتصاص الصدمات نظراً لطبيعة تكوينها القادرة على توزيع آثار الصدمة بشكل عام، إلا أن الإطارات متصلة بالكثير من الأجزاء الميكانيكية المختلفة، والتي قد تتعرض لضرر بالغ نتيجة الصدمة.

وأوضح الخبراء أنه في حال الاصطدام بالإطار فإنه قد يتسبب في حدوث مشكلة حقيقية في نظام التعليق والتوجيه أو المكابح، وهي كلها أمور تكلف مبالغ باهظة لحلّها، مقارنةً بخدش بسيط يحتمل أن يحدث للسيارة ذاتها في حال تعرضها لصدمة من سيارة مارة.

لذلك، يجب التأكد عند ركن السيارة من صفها بشكل مستقيم مع عدم توجيه العجلات للخارج نهائياً، بالإضافة إلى غلق المرايات.