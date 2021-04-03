“بالصور” أول سيارة من إنتاج جامعة الفيصل تعمل بالطاقة الشمسية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كلية الهندسة بجامعة الفيصل عن سيارة تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية تم إنتاجها بالتعاون مع شريك الجامعة شركة “بوينج”، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع وممثلي الشركة.

وكشف الدكتور “محمد آل هيازع” أن العمل استغرق 5 سنوات لانتاج سيارة بطلاب وطالبات كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والتقنية بالجامعة، لافتاً إلى أن نتاج هذا العمل سيكون بمثابة مشاركات في المسابقات الدولية ونشر للأبحاث العلمية.

وأوضح الدكتور “أحمد عطيفي” المشرف على المشروع المساعد في كلية الهندسة، أن المشروع بدأ عام 2015 / 2016 أكاديميًا بدعم من مركز البحث العلمي بالجامعة ونفذ على أعلى درجة من الكفاءة، وقد عمل الطلاب على الأجهزة الميكانيكية والكهربائية والتقنية بأنفسهم لتحقيق الهدف المطلوب من صناعة هذه السيارة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السيارة يُمكنها أن تقطع مسافة تصل 2500 كيلومتر بسرعة تصل إلى أكثر من 80 كيلومتراً في الساعة، وأكد الدكتور “أحمد عطيفي” على أنها ستشارك في مسابقة ماراثون في جنوب إفريقيا عام 2022.