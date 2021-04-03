حصاد إكستريم إي: بداية مُثيرة وتألق فريق أندريتي يونايتد على ثلاث عجلات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتوجه أنظار عاشقي السباقات حول العالم حالياً إلى المملكة العربية السعودية، وخاصة مُحافظة العُلا، حيث تُقام النسخة الأولى من سباقات إكستريم إي، فقد جهزت اللجنة المنظمة للسباق مركزاً إعلامياً مُتكاملاً لتمكين ممثلي وسائل الإعلام من تغطية فعاليات السباق وانطلاق المراحل التأهيلية، ومتابعتها بشكل مباشر.

يُذكر أن فعاليات السباق يتم بثها مباشرة إلى 90 دولة عبر 180 قناة فضائية رياضية وإخبارية محلية وعربية ودولية من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

شهد السباق تألق فريق أندريتي يونايتد الذي يرعاه التوكيلات العالمية للسيارات، ليحتل المركز الرابع بالرُغم من تعرض السيارة لعُطل في أحد العجلات لتُكمل سائقة الفريق السباق بثلاث عجلات فقط محققة هذا الإنجاز المُذهل.

يجدر بالذكر أيضاً أن التصفيات الافتتاحية شهدت حادثتان كبيرتان وقد تم التأكد أن المتسابقين بخير، إلى جانب بعض مشاكل في الموثوقية تسببت في مشاركة ستة فرق فقط من أصل تسعة ضمن مجريات الحصة.

شهد السباق أيضاً تألق فريق لويس هاميلتون “إكس 44” حيث احتل المركز الأول، في حين أن الفريق الذي كان مرشحاً للقب “تشيب غاناسي ريسينغ” حصل على عقوبة 60 ثانية لدخوله منطقة تغيير السائقين بسرعة 44 كلم/س، ليحتل المركز الثالث في السباق.

وهاكم ترتيب الفرق: