أبرز العلامات التي تدل على ضعف بطارية السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر البطارية من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، حيث أنها تعد العامل الأساسي الذي يعتمد عليه المحرك للقيام بالكثير من العمليات الحيوية بالسيارة، وذلك بإمداده بالتيار الكهربائي اللازم لبدء عملية تشغيل السيارة، كما تقوم بتشغيل كافة الأجزاء الكهربائية والإنارة داخل السيارة.

ومع مرور الوقت تتعرض البطاريات للضعف والتلف نتيجة انتهاء مدة صلاحيتها أو لبعض السلوكيات والممارسات الخاطئة التي يرتكبها قائدو السيارات، بالإضافة إلى إهمال صيانتها بصورة دورية، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز العلامات التي تدل على ضعف البطارية.

– صعوبة تدوير المحرك في الصباح الباكر أو عند توقف السيارة لفترة طويلة.

– إضاءة لمبة تحذير البطارية في لوحة عدادات السيارة

– ملاحظة انخفاض مستوى سائل البطارية اذا كانت البطارية سائلة

– انتفاخ البطارية أحياناً من الجوانب بشكل ملحوظ

– تراكم الأملاح والمواد الكيميائية على قطبي التشغيل السالب والموجب أعلى البطارية

– ملاحظة ضعف الإضاءة داخل السيارة وخارجها

– ضعف عزم السيارة خاصة أثناء صعود المرتفعات