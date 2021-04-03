“بالفيديو” تعرض متسابقة في “إكستريم إي” بالعلا لحادث انقلاب مروع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف الحساب الرسمي لبطولة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالعلا عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تعرُّض متسابقة لحادِث انقلاب مروع لسيارتها.

وفي التفاصيل، نشر الحساب الرسمي للبطولة مقطع فيديو يُظهر لحظة انقلاب السيارة لعدة مرات بعد أن فقدت المتسابقة والتي تدعى “كلوديا هورتجن” السيطرة عليها، وأكد الحساب على سلامتها وأنها بخير.

وتجدر الإشارة إلى أن السباق انطلق صباح اليوم السبت وهو أول سباق من سلسلة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ويقام على مدى يومين بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقًا وسائقة في العـلا.