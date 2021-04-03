مواصفات جيلي توجيلا 2021 في السعودية Geely Tugella

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جيلي توجيلا 2021 هي أحدث طرازات الصانع الصيني بالمملكة، حيث تعرضها الشركة بالسعودية عبر وكيلها المحلي شركة الوعلان للتجارة، وفي السطور التالية سنتعرف على مواصفاتها عند الوكيل.

التصميم الخارجي

في البداية، سنتعرف على تصميمها الخارجي، والذي يدمج ببراعة بين رياضية سيارات الكوبيه، وعملية سيارات الكروس أوفر، حيث تتمتع بمصابيح أمامية ليد ذاتية التشغيل مع تحكم ذكي في الضوء العالي في الفئة الأعلى، بالإضافة إلى مصابيح نهارية ليد، مع مصابيح ضباب خلفية ليد، ومستشعرات للمطر.

ومن الجانب، يُمكنك رؤية الجنوط ذات التصميم الأنيق مقاس 19 أو 20 بوصة حسب الفئة، وقضبان السقف للتحميل، مع مرايا جانبية قابلة للطي والتعديل آلياً تحمل مصباح جانبي ليد، وفتحة سقف بانورامية، وفي الخلف، تأتي بباب خلفي أوتوماتيكي يُمكن فتحه بدون استخدام اليدين في الفئة الأعلى، وميزة تسخين الزجاج الخلفي.

وبالنسبة لأبعادها فهي كالتالي:

طولها 4,605 مم

عرضها 1,878 مم مع المرايا

ارتفاعها 1,643 مم

طول قاعدة عجلاتها 2,700 مم

التصميم الداخلي

تأتي توجيلا بمقصورة استخدمت فيها الشركة مواداً غاية في الفخامة، حيث تتوفر بمقاعد جلد PVC أو نابا حسب الفئة، كما يُمكن تعديل مقعد السائق آلياً في 6 أو 8 وضعيات، وتعديل مقعد الراكب آلياً بست وضعيات، وتأتي المقاعد الأمامية بخاصيتي التدفئة والتهوية، مع مرآة للرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي، وحامل أكواب بخاصية التدفئة والتبريد، مع عجلة قيادة كهربائية متعددة الوظائف، وإضاءة محيطية للأبواب وفي وحدة التحكم أيضاً للفئة الأعلى.

وفيما يتعلق بتقنيات المقصورة، فتأتي السيارة بشاشة أجهزة قياس ال سي دي مقاس 12.3 بوصة، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوتي بـ 8 سماعات، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع فتحة تكييف خلفية، وشاحن لاسلكي لشحن هاتفك الذكي، وميزة الدخول الذكي بدون مفتاح.

مزايا السلامة ومساعدة السائق

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة والتي تشتمل على:

ستة وسائد هوائية

مستشعرات صف أمامية وخلفية

كاميرا خلفية 360 درجة

نظام تثبيت سرعة متكيف

نظام الفرامل المساعدة للوقوف على التل

نظام التحكم في الهبوط من على التل

نظام مساعد الفرامل الآلي

نظام قياس ضغط العجلات

نظام الثبات الإلكتروني

مكابح كهربائية للوقوف

نظام تعليق تلقائي

نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ

نظام تحذير مغادرة المسار

نظام المحافظة على المسار

وظيفة معلومات حدود السرعة

المحركات

تستمد السيارة قوتها من محرك سعة 2.0 لتر TD يولد قوة 238 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 350 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، بالإضافة إلى نظام دفع كُلي، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.9 ثانية فقط، ويُمكن تشغيل المحرك بدون مُفتاح، وتبلغ سعة خزان الوقود 100 لتر، بمعدل استهلاك 14.1 كيلومتر لكل 1 لتر.

السعر

وفي النهاية، تتوفر جيلي توجيلا 2021 بالمملكة العربية السعودية عند الوكيل شركة الوعلان للتجارة بهذه الفئات والأسعار:

1- فئة كمفورت بسعر 111,475 ريال سعودي

2- فئة لوكجري بسعر 121,825 ريال سعودي

ضمان سيارات جيلي 5 سنوات او 150 الف كيلو، مع صيانة مجانية سنتين او 40 الف كيلو.

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