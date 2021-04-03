اختفاء غامض وعودة قوية.. أشهر موديلات السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات عبر التاريخ، حالات اختفاء وصفت بالغامضة،تلتها، عودة قوية، وذلك لعدد متميز من الموديلات ،ما أثار الشغف و التساؤلات.

وفي تقرير بالصور، وضع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة بأبرز ماركات السيارات التي كتب لها العودة بعد الاختفاء.

وتصدر القائمة ماركة "أبارث"، التي تورات عن الأنظار بعد التعاون مع فيات،حتى عادت مجددا بشكل مستقل عام 2008، وطرحت موديلات متميزة مثل 500 بونتو، وموديل 124 سبايدر.





وقد لايعلم الكثيرون أن أودي الشهيرة، كانت من الماركات التي اختفت عام 1932، حين اندمجت مع مجموعة ماركات أخرى، وكونت مجموعة باسم "أوتو يونيون".

ثم عاودت الظهور عام 1965 بعد استحواذ فولكسفاجن عليها، ومنحتها الاستقلالية.





الأمر نفسه ينطبق على ماركة بوجاتي الفرنسية الشهيرة بتصنيعها للسيارات الأسرع في العالم، حيث تعرضت لعدة سقطات في تاريخها منذ وفاة مؤسسها عام 1947، وحاول المسؤولون عنها إعادة إحيائها خلال أعوام 1965 و منتصف التسعينيات،لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

حتى قامت فولكسفاجن بالاستحواذ على بوجاتي عام 1998، ومنحتها قبلة الحياة.





واختتم الموقع القائمة، بماركة صناعة السيارات الفخمة Maybach، التي اختفت حين حصرت مجهوداتها في تصنيع المحركات خلال الحربين العالميتين، ثم عادت للحياة بعد استحواذ دايملر بنز عليها لتكون واحدة من أبرز الماركات التابعة للمجموعة الأم المالكة لماركة مرسيدس.





