بالصور.. أبرز 8 سيارات SUV أمانا وحماية في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تم خلال الفترة الماضية من عام 2021، طرح مجموعة من السيارات الفارهة ضمن فئة SUV، من مختلف الماركات الشهيرة بمواصفات أكثر أمانا.

وفي تقرير بالصور، جمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز تلك السيارات في مواصفات الأمان وتتوفر بالأسواق.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز تويوتا Toyota RAV4 Hybrid، وحصل على أعلى درجات التقييم للأمن والسلامة من منظمة مراقبة الأمن والسلامة على الطرق السريعة بالولايات المتحدة NHTSA.







كما ضمت القائمة طراز أودي Q3، الذي يعتبر من أكثر الموديلات أمنا وسلامة لما يتميز به من أنظمة أمن متميزة منها مكابح ذاتية التفعيل.





ومن مازدا، ضمت القائمة، طراز CX-30، الذي يعتبر من الموديلات الـ SUV الأبرز في 2021 من حيث الأمن والحماية.





وضمت القائمة من ماركة هيونداي، طراز "سنتا في"، الذي يحتوي على أنظمة أمن وسلامة متميزة مثل رصد المنطقة العمياء التي يعجز السائق عن رصدها.





من بعده، ضمت القائمة طراز أكيورا RDX، الذي يضم مجموعة من أنظمة الأمن والحماية الفائقة، منها نظام ضبط السرعة ونظام كاميرا خلفية لرصد المناطق العمياء للسائق.





ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت القائمة طراز X5، الذي يضم مجموعة متميزة من أنظمة الأمن والحماية تشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام ونظام الفرامل الذاتية.





وفي ختام القائمة جاء طراز سوبارو Subaru Ascent، الذي يضم مجموعة متميزة من أنظمة الأمن والحماية تشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل ذاتية التفعيل للطوارئ.



