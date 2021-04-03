"فورمولا 1" مصدر الإلهام.. 8 سيارات مدنية بمواصفات خيالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها ظهور مجموعة سيارات رياضية خصصت للاستخدام المدني، وكانت في تصميمها مستوحاة من سيارات فورمولا 1.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة، تضم أبرز السيارات الرياضية مدنية الاستخدام، المستوحاة في تصميمها من سيارات سباقات فورمولا الشهيرة.



وضمت القائمة في مقدمتها، طراز مكلارين F1 الرياضي الشهير، الذي طرح بمحرك V12 ينتج قوة 627 حصانا، بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.2 ثانية.





ومن ماركة فيراري، ضمت القائمة، طراز LaFerrari الذي طرح بتصميم خارجي مستوحى من سيارات فورمولا 1، وصنع منه 499 نسخة فقط، ويعمل بمحرك V12 بسعة 6.3 لتر، ينتج قوة 950 حصانا بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.7 ثانية.





من بعده، ضمت القائمة من ماركة مرسيدس، طراز AMG Project ONE، الذي طرح بتصميم انسيابي رائع يضاهي سيارات فورمولا، ويعمل بمحرك ينتج قوة 1000 حصان.





طراز آخر من مارك مكلارين جاء ضمن القائمة، هو طراز Senna، الذي طرح بتصميم مشابه لسيارات فورمولا 1، ويعمل بمحرك V8 بسعة 4 لترات، ينتج قوة 789 حصانا، بسرعة قصوى تصل إلى 211 ميلا في الساعة، وصنع منه 500 نسخة فقط للبيع.





ومن أستون مارتن، ضمت القائمة طراز Aston Martin Valkyrie الذي طرحت منه بالفعل نسخ لسباقات فورمولا 1، وتعمل النسخة المدنية منه بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر، ينتج قوة 1100 حصان.





من بعده جاء ضمن القائمة من ماركة بورش، طراز "كاريرا GT"، الذي طرح بتصميم مستوحى من سيارات فورمولا 1، ويعمل بمحرك V10 بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 612 حصانا، وذو قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية.



