8 شاحنات "بيك آب" تفوز بلقب الأغلى.. مرسيدس في المقدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت سوق السيارات توفر مجموعة من الشاحنات ضمن فئة "بيك آب" بتكلفة فلكية، جعلتها الأغلى من ضمن هذه الفئة بين الشاحنات.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أغلى الشاحنات الـ"بيك آب" في تاريخ الصناعة.

وضمت القائمة في مقدمتها، شاحنة مرسيدس "بيك آب" Dartz Prombrom التي تبلغ قيمتها السوقية مليونا و250 ألف دولار.





وضمت القائمة، شاحنة مرسيدس "بيك آب" AMG G63 6x6 Brabus التي تبلغ قيمتها السوقية مليون دولار.





وجاءت شاحنة لامبورجيني "بيك آب" Lamborghini LM002 ضمن القائمة، وتبلغ قيمتها السوقية 393 ألف دولار.





وجاءت ضمن القائمة، شاحنة ريزفاني "بيك آب" المصفحة Rezvani Hercules 6x6 التي تبلغ قيمتها السوقية 325 ألف دولار.





وشاحنة تيراديين "بيك آب" Terradyne Gurkha Pickup التي تبلغ قيمتها السوقية 325 ألف دولار.





وشاحنة مرسيدس "بك أب" Mercedes-Benz Unimog التي تبلغ قيمتها السوقية 250 ألف دولار.





وشاحنة هامر الشهيرة "بيك آب" Hummer H1 التي تبلغ قيمتها السوقية 135 ألف دولار.





وشاحنة فورد "بيك آب" Ford F-650 SuperTruck التي تبلغ قيمتها السوقية 125 ألف دولار.



