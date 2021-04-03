اخبار السيارات

الجمارك توضح الحالات التي يمنع فيها استيراد سيارات مستعملة

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ردت الجمارك عبر حساب “اسأل الجمارك” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على استفسار أحد المواطنين، هل يسمح باستيراد سيارات الإيجار؟

حيث قالت: “يمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير”، مشيرة إلى أن آخر سنة صنع للسيارة يسمح بدخولها هي 2016م.

أكدت الجمارك أيضاً أنه يجب أن تكون السيارات المستوردة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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