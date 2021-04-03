الجمارك توضح الحالات التي يمنع فيها استيراد سيارات مستعملة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ردت الجمارك السعودية عبر حساب “اسأل الجمارك” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على استفسار أحد المواطنين، هل يسمح باستيراد سيارات الإيجار؟

حيث قالت: “يمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير”، مشيرة إلى أن آخر سنة صنع للسيارة يسمح بدخولها هي 2016م.

أكدت الجمارك أيضاً أنه يجب أن تكون السيارات المستوردة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.