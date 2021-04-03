انطلاق سباق اكستريم اي 2021 الأول في صحراء العلا بالسعودية “بث مباشر”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت أولى مراحل سباق اكستريم اي في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة التوكيلات العالمية للسيارات برعايتها لفريق اندريتي يونايتد، حيث ستنتهي المرحلة يوم غد الموافق 4 أبريل 2021.

يشارك في السباق أبطال 9 فرق عالمية يتألف كل فريق من سائق وسائقة ويتضمن كل سباق لفتين، كما سيشارك في السباق تشكيلة من الأسماء البارزة على مستوى النجوم، حيث تتضمن الفرق أبطالاً سابقين وحاليين لفورمولا1.

يُذكر أن جميع الفرق في سباقات اكستريم إي بنفس السيارة، وهي سبارك أوديسي 21، ويأتي وزن السيارة عند 1650 كلغ وتبلغ قدرة محركها الكهربائي 550 حصانًا، لتتمكن من الانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في غضون 4.5 ثوان.

وبالنسبة لمراحل السباق فهي كالتالي: