مقتل 3 وإصابة 4 في إطلاق نار بولاية أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت شبكة أمريكية بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وأوضحت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، السبت، أن ثلاثة 3 على الأقل قتلوا وأصيب 4 آخرون خلال إطلاق نار ليلة الجمعة السبت، بمدينة ويلمنجتون في ولاية كارولينا الشمالية.

ونقلت عن الملازم ليزلي إيرفينج من شرطة ويلمنجتون قولها إن "حالة المصابين لم تتضح حتى الآن"، مضيفة أن الشرطة ستصدر مزيدًا من المعلومات صباح السبت بالتوقيت المحلي.

ولم تذكر المتحدثة أي تفاصيل عن موقع الحادث وخلفياته.

وباتت عمليات إطلاق النار متكررة بشكل كبير في الولايات المتحدة، خاصة في ظل انتشار الأسلحة وصعوبة السيطرة عليها.

والإثنين الماضي، شهدت حديقة "إيفرجليدز الوطنية"جنوبي ولاية فلوريدا الأمريكية، حادث إطلاق نار، دون إبلاغ عن ضحايا.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، خلف إطلاق نار في متجر "كينح سوبرز" بمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو 10 قتلى وعدد من المصابين.

جاء ذلك بعد أيام من مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار في ثلاثة مراكز تدليك مختلفة في ولاية جورجيا الأمريكية.