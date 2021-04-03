8 سيارات "كونسبت" تحمل شعار مرسيدس.. أبرزها السهم الفضي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت ماركة مرسيدس الألمانية مجموعة متميزة من الموديلات الكونسبت التي عكست من خلالها رؤيتها للمستقبل، بتصميماتها الفريدة.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبرز الموديلات الكونسبت التي طرحتها مرسيدس عبر تاريخها الحافل، تلك السيارات التي قدمت للعرض ولم يقدر لها الطرح للبيع بالأسواق، وجمعت تصميماتها بين الغرابة والحداثة.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز طرحته مرسيدس باسم C111-II كان من السيارات التي توفرت بتصميم للأبواب مثل الأجنحة تفتح للأعلى، وظهر هذا الطراز في عام 1970.





من بعده، ضمت القائمة تصميما متميزا يعبر عن المستقبل من وجهة نظر مرسيدس حين طرح مطلع الألفية الجديدة، يحمل اسم BIOME.





ومن السيارات الكونسبت التي طرحتها مرسيدس جمعت بين الفخامة والرحابة، طراز باسم F700، أعلنت عنه مرسيدس للمرة الأولى عام 2007 ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.





ومن أبرز السيارات الكونسبت التي طرحتها مرسيدس في تاريخها، موديل Vision AVTR، المستوحى في إطلالته من أفلام AVATAR الشهيرة.





من بعده ضمت القائمة، طراز AMG Vision Gran Turismo، الذي قدمته مرسيدس كطراز كونسبت للعرض بمحرك V8 ينتج قوة 577 حصانا.





ومن الموديلات التي انطبقت عليها سمة الغرابة، طراز F300 LifeJet، وكان من الموديلات الكونسبت التي اختبرتها مرسيدس بثلاث عجلات فقط.





ومن أغرب الموديلات الكونسبت ضمن هذه القائمة، طراز F-Cell Roadster، الذي طرحته مرسيدس بتصميم مستوحى من الموديلات التي ظهرت في القرن الـ18 وإطارات شديدة النحافة.





في ختام القائمة، جاء الطراز الأبرز للماركة الألمانية، وقدمته كموديل كونسبت كهربائي مستقبلي فريد، هو طراز Vision EQ Silver Arrow، السهم الفضي، وأعلنت عنه مرسيدس للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض "مونتيري" عام 2018.



