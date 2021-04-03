أسعار ومواصفات سيارات بريليانس في مصر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من ضمن ماركات السيارات الصينية التي تتوفر بالسوق المصرية، ماركة بريليانس، التي يطرح منها للسوق المصرية خلال عام 2021 موديلات متميزة

واستعرض موقع hatla2ee الموديلات المتوفرة من الماركة الصينية بالسوق المصرية، وتكلفتها الرسمية وأبرز مواصفاتها.

وضمت القائمة طراز بريليانس V5 الذي يتوفر منه للسوق المصرية فئة وحيدة هي مانيوال FULL OPTION 2019، وتعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 235 ألف جنيه.







والطراز الثاني الذي يتوفر من ماركة بريليانس بالسوق المصرية 2021، هو بريليانس V6، ويطرح منه 6 فئات مختلفة.

الفئة الافتتاحية من V6، هي أتوماتيك DELUXE 2020، وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 309 آلاف و900 جنيه.

أما أعلى فئة من الطراز، وهي أتوماتيك FLAGSHIP 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 369 ألف و900 جنيه.



