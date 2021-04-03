موستانج "ماتش إي".. ارتفاع كبير في مبيعات سيارة فورد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة فورد عن ارتفاع كبير في مبيعات طرازها الكهربائي المنتظر "موستانج ماتش إي"، في الربع الأول من عام 2021.

وقالت شركة السيارات إن الطراز الجديد ارتفعت مبيعاته بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.

ووفق موقع "إنسايد إي في"، فإن طراز "ماتش إي"، بيع منه بشكل إجمالي 6 آلاف و614 نسخة في الربع الأول من 2021، كان منها 2637 نسخة بيعت في مارس/آذار الماضي فقط.

ومثلت مبيعات مارس من طراز موستانج "ماتش إي" نسبة 1.3% من إجمالي مبيعات سيارات فورد، وهي أقل من النسبة الإجمالية التي مثلها الطراز من كافة السيارات التي باعتها فورد في شهر فبراير/شباط من العام الجاري، ووصلت إلى 2.4%.

معدل التصنيع

وخلال شهر يناير/كانون الثاني فقط، نجحت فورد في تصنيع 4 آلاف و250 سيارة جديدة من طراز موستانج الكهربائي، ليصبح عدد النسخ الإجمالي المصنعة 10 آلاف و967 نسخة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل ضخ النسخ المصنعة لتوكيلات البيع، والذي وصل أيضا خلال شهر يناير/كانون الثاني إلى 5 آلاف نسخة.