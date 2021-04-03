شاهد SUV هندية بتصميم مستوحى من لاندكروزر J70 وجي كلاس!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة “فورس موتورز” الهندية عن سيارة تراكس كروزر الجديدة التي تحمل تشابهات بارزة في التصميم الخارجي مع مرسيدس جي كلاس وتويوتا لاندكروزر الفئة J70.

وتأتي السيارة بتصميم غريب للداخلية، بمساحة لراكبين في الأمام وثلاثة ركاب في المنتصف و8 ركاب في الوراء على هيئة أربعة ركاب أمام أربعة بدون أي مساحة للأمتعة.

المقصورة مبسطة إلى حد كبير بشاشة عرض صغيرة للملاحة فوق الكونسول الأوسط ونوافذ كهربائية ومكيف هواء مزدوج.. وتعتمد السيارة على محرك ديزل 2.6 لتر 4 سلندر بقوة 90 حصان فقط وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 5 سرعات ونظام دفع خلفي.

وسيبدأ سعر تراكس كروزر في الهند من حوالي 15,654 دولار (58,500 ريال) ويصل إلى 18,120 دولار (68,000 ريال) للفئة الأعلى في المجال.