موجز ”الخليج 365” للسيارات.. تسريبات "سايبر ترك" والمخترع السوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

نجح أول طراز كهربائي بالكامل فائق الأداء من كيا في تحقيق معدل حجز متميز في اليوم الأول من فتح باب الحجز.

حول مخترع سوري حلم استخدام الماء في السيارات بدلا من البنزين إلى حقيقة، فما هي حكاية المخترع السوري محمد عجيب؟

يتوفر من ماركة سيات الإسبانية مجموعة متميزة من الموديلات بالسوق المصرية خلال عام 2021، تطرح بعدد متنوع من الفئات.

تسعى تسلا للوصول بمعدل تصنيع الشاحنة "سايبر ترك" إلى رقم خيالي في العام الواحد، بحلول 2025.. هل يتحقق؟