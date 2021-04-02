كيا EV6.. رقم قياسي في أول يوم لطرح السيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح أول طراز كهربائي بالكامل فائق الأداء من كيا في تحقيق معدل حجز متميز في اليوم الأول من فتح باب الحجز.

ووفق موقع "إنسايد إي في"، فإن الطراز الجديد من كيا EV6، تلقى طلبات حجز للشراء في اليوم الأول من طرحه تخطت 21 ألف طلب حجز.





وكان هذا عدد عملاء كيا الذين قاموا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لحجز وشراء الطراز بكوريا الجنوبية فقط.

ويكاد يعادل هذا العدد من طلبات الحجز، إنجازا سابقا لموديل هيونداي المالكة حاليا لكيا، هو طراز "أيونيك 5"، ضمن نفس الفئة، حين تلقى 23 ألفا و760 طلبا خلال أول 24 ساعة من طرحه رسميا.

جدير بالذكر أن الإعلان الرسمي عن طراز كيا EV6 كان في 30 مارس/آذار الماضي، ولن يتوفر بالأسواق حتى النصف الثاني من 2021.

أسرار المحرك

وتعمل سيارة كيا EV6 الكهربائية بمنظومة تشغيل E-GMP، وهي مشابهة لتلك التي يعمل بها طراز هيونداي أيونيك الكهربائي.

وأعلنت شركة كيا رسميا عن طرازها الكهربائي الجديد EV6، الذي يعتبر أول طراز كهربائي فائق الأداء تقدمه الماركة الكورية الجنوبية.





ويعمل الطراز بثنائي محركات كهربائية، تنتج معا قوة إجمالية تصل إلى 577 حصانا، بعزم دوران 546 لفة/قدم، ما يعادل 740 نيوتن متر.

وفيما يخص السرعة، يتمتع طراز كيا EV6 بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية.

وتسعى كيا من خلاله لمنافسة موديلات متميزة من نفس الفئة أبرزها موديلات فولفو بولستر، وموديل تسلا 3، وأيضا الطراز المرتقب من فورد "ماتش إي".