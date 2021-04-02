رجل يفاجأ بـ 15,000 نحلة داخل سيارته!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد عودة رجل أمريكي إلى سيارته بويك لاكروس في ولاية نيو مكسيكو وبدء تشغيلها، فوجئ بوجود 15,000 نحلة محتشدة داخل سيارته، ليتضح أن النحل دخل عبر النافذة الخلفية المفتوحة.

وفق وسائل الإعلام المحلية، خشي الرجل التحرك بشكل مفاجئ من مقعده حتى لا يدفع النحل لمهاجمته، وقرر التواصل مع خدمات الطوارئ بشكل فوري.

لحسن حظه، أرسلت خدمات الطوارئ المسعف “جيسي جونسون” الذي يتمتع بخبرة واسعة في تربية النحل، وصرح جونسون لوسائل الإعلام إن هدفه الرئيسي كان إنقاذ صاحب السيارة بدون الإضرار بالنحل بأي شكل.

“لحسن الحظ، النحل عادة هادئ عند تجمعه في سرب خارجي كهذا.. لعدم وجود موطن للدفاع عنه” حسب تصريح جونسون.. والحل عادة هو استخدام زيت خاص يحاكي رائحة ملكة النحل لجذبهم بعيدًا عن السيارات والمباني، وهو ما تم في أقل من 30 دقيقة.