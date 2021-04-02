مقارنة مبيعات موستنج وتشالنجر وكمارو في الربع الأول من 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع صدور بيانات مبيعات السيارات العضلية الأمريكية خلال الربع الأول من 2021، نرى أن الترتيب العام لم يتغير بين الثلاثي الأيقوني موستنج وتشالنجر وكمارو.

نبدأ بالسيارة الأعضلية الأكثر مبيعاً في العالم، فورد موستنج، والتي انخفضت مبيعاتها بـ 4.4% إلى 17,274 سيارة مقارنة ببيع 18,069 سيارة موستنج في نفس الفترة في 2020.

في المركز الثاني دودج تشالنجر، والتي ارتفعت مبيعاتها الفصلية بـ 24% إلى 15,096 سيارة من 12,138 سيارة مباعة في الربع الأول من 2020.

وأخيراً في المركز الثالث شيفروليه كمارو، والتي سجلت بيع 7,089 نسخة في الربع الأول من 2021، بتراجع 1.3% تقريباً عن مبيعات الربع الأول من 2020.