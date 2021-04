فورد إكسبلورر ليموزين تُعرض للبيع بـ 225,000 ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت في الأعوام الأخيرة تعديلات الليموزين لسيارات الـ SUV، آخرهم فورد إكسبلورر موديل 2016، والنتيجة مثيرة للاهتمام.

وقد تم إطالة شاسيه السيارة لتوفير داخلية أكثر رحابة بكثير، مع مواصفات الليموزين المعتادة مثل التلفاز والميني بار للمشروبات، وسقف شمسي خلفي منفصل صمن إضافات أخرى.

وتستمد السيارة طاقتها من محرك 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 365 حصان وعزم دوران 474 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع كلي.

وتتوفر الليموزين المعدلة للبيع في الموقع الأمريكي seibelsauto بسعر 60,000 دولار (225,000 ريال).

