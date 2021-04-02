أسعار سيارات "سيات" في مصر.. أتيكا تزيل إبيزا من قلوب المصريين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر من ماركة سيات الإسبانية مجموعة متميزة من الموديلات بالسوق المصرية خلال عام 2021، تطرح بعدد متنوع من الفئات.

في التقرير التالي نستعرض قائمة تكشف عن الموديلات المتوفرة من الماركة الإسبانية في السوق المصرية، وتكلفتها الرسمية وأبرز مواصفاتها، وفق موقع hatla2ee.

ومنها طراز سيات إبيزا، الذي توفر منه للسوق المصرية 6 فئات مختلفة، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك / REFERENCE 2020، وتعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 259,9 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك / FR BEATS 2021 وتعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 350 ألف جنيه.







من بعده، جاء ضمن القائمة طراز سيات أرونا، الذي توفر منه للسوق المصرية 3 فئات مختلفة، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك / REFERENCE 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 310 آلاف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي أتوماتيك / FR 2021 وتعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 365 ألف جنيه.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز سيات ليون، الذي توفر منه للسوق المصرية فئة وحيدة، هي فئة أوتوماتيك / STYLE PLUS 2020، وتعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 389,9 ألف جنيه.





تلاه طراز سيات أتيكا، الذي توفر منه للسوق المصرية 4 فئات مختلفة، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / STYLE 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 435 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي أتوماتيك / FR 2021 وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 560 ألف جنيه.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز سيات تاراكو، الذي توفر منه للسوق المصرية 4 فئات مختلفة، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك / ستايل 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 535 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي أتوماتيك / FR 2021 وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 665 ألف جنيه.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز سيات ليون كوبرا، الذي توفر منه للسوق المصرية فئة وحيدة، هي فئة أتوماتيك 2020، وتعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 589,9 ألف جنيه.



