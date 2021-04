رنج روفر SVAutobiography تحصل على إصدارات Ultimate الحصرية بقوة 565 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لاندروفر الستار عن إصدارات Ultimate الرائدة لموديل رنج روفر SVAutobiography، وستتوفر الإصدارات الجديدة بالشاسيه الطويل والعادي، كما تم تجميع مكونات كل نسخة باليد في مركز قسم العمليات الخاصة للشركة في بريطانيا.

ووصفت لاندروفر الإصدارات الجديدة بـ “أكثر نسخ رنج روفر مركزة على السائق حتى الآن”، بتحديثات رياضية لأنظمة التعليق والتوجيه وانخفاض 0.3 إنش لارتفاع السيارة لتحسين ديناميكية القيادة.

وستتوفر الإصدارات الجديدة بمحركين، الأول بنزين V8 بسوبرتشارجر بقوة 565 حصان، والثاني هجين بالقابس بقوة 404 حصان ومدى كهربائي صافي 40 كيلومتر.

وتشمل مزايا الإصدارات: جنوط 22 إنش جديدة بلونين وتحديثات جمالية محدودة للشبك والمصد الأمامي وغطاء المحرك، مع أبواب خلفية تغلق نفسها بنفسها ومزايا تدفئة وتهوية وماساج المقاعد ومبرد صغير وطاولات قابلة للطي.

وسيبدأ سعر إصدارات Ultimate الجديدة من 183,706 جنيه استرليني في بريطانيا، ما يعادل 947,000 ريال.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin