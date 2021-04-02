الرئيس الأمريكي بايدن يعلن عن خطة دعم للسيارات الكهربائية بقيمة 174 مليار دولار

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة دعم شاملة للسيارات الكهربائية بقيمة 174 مليار دولار (652 مليار ريال) ضمن خطة أوسع لدعم البنية التحتية في الولايات المتحدة بقيمة 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال).

وسيتم توجيه التمويل الرسمي لدعم الإنتاج المحلي للبطاريات والمكونات المختلفة، بالإضافة إلى توسيع الحوافز المالية الحالية لشراء السيارات الكهربائية من المستوى الحالي بـ 7500 دولار لكل سيارة.

كما تهدف الإدارة الأمريكية للتعاون مع شركات السيارات لبناء شبكة عملاقة مكونة من نصف مليون شاحن كهربائي بحلول 2030 للقضاء على مخاوف المدى والشحن وتشجيع المستهلكين على اقتناء السيارات الكهربائية.

كما ستبدأ إدارة بايدن بتبني المركبات الكهربائية بشكل أوسع في أسطول السيارات الرسمية التابعة للحكومة وباصات المدارس، ولكن قرر بايدن عدم وضع موعد محدد لحظر سيارات البنزين والديزل كما فعلت دول أخرى.