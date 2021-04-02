أبرز 10 سيارات SUV فارهة لعام 2021.. مواصفات وأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر خلال عام 2021 الجاري، مجموعة متميزة من السيارات الفارهة ضمن فئة SUV، من مختلف الماركات الشهيرة.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، قائمة تكشف من الأسوأ للأفضل، في تقييم عن السيارات الـ SUV الأبرز المطروحة للأسواق لعام 2021.

وجاء في بداية القائمة بالمركز العاشر وفق التقييم، طراز بورش Cayenne Coupe، الذي يتوفر بمحرك ينتج بحد أقصى قوة 670 حصان، هجين توربيني مزدوج فئة V8 بسعة 4.0 لتر، وتكلفته الافتتاحية 77,850 ألف دولار.







وفي المركز التاسع وفق التقييم، طراز أودي SQ8، الذي يتوفر بمحرك توربيني مزدوج فئة V8 بسعة 4.0 لتر ينتج قوة 500 حصان، ويتوفر بتكلفة افتتاحية 90,195 ألف دولار.





وفي المركز الثامن وفق التقييم، طراز بي إم دبليو X6 M ، الذي يتوفر بمحرك توربيني مزدوج فئة V8 بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 617 حصان بحد أقصى، ويتوفر بتكلفة افتتاحية 109,595 ألف دولار.





وفي المركز السابع وفق التقييم، طراز بي إم دبليو X5 M، الذي يتوفر بمحرك توربيني مزدوج فئة V8 بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 617 حصان بحد أقصى، ويتوفر بتكلفة افتتاحية 106,095 ألف دولار.





وفي المركز السادس وفق التقييم، طراز بي إم دبليو X6 ، الذي يتوفر بمحرك توربيني مزدوج فئة V8 بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 523 حصان بحد أقصى، ويتوفر بتكلفة افتتاحية 66,045 ألف دولار.





والمركز الخامس وفق التقييم، طراز أودي RS Q8، الذي يتوفر بمحرك توربيني مزدوج فئة V8 بسعة 4.0 لتر ينتج قوة 591 حصان بحد أقصى، ويتوفر بتكلفة افتتاحية 115,595 ألف دولار.





والمركز الرابع وفق التقييم، طراز فولفو XC90، الذي يتوفر بمحرك توربيني مزدوج بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 400 حصان بحد أقصى، ويتوفر بتكلفة افتتاحية 50,095 ألف دولار.





و بالمركز الثالث وفق التقييم، طراز بي إم دبليو X5، الذي يتوفر بمحرك V8 توربيني مزدوج بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 523 حصان بحد أقصى، ويتوفر بتكلفة افتتاحية 60,395 ألف دولار.





المركز الثاني وفق التقييم، طراز بورش "كايين"، الذي يتوفر بمحرك V8 توربيني مزدوج بسعة 4.0 لتر ينتج قوة 453 حصان بحد أقصى، ويتوفر بتكلفة افتتاحية 68,850 ألف دولار.





وبالمركز الأول وفق التقييم، طراز جينيسيس " GV80"، الذي يتوفر بمحرك V6 توربيني مزدوج بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 375 حصان بحد أقصى، ويتوفر بتكلفة افتتاحية 49,925 ألف دولار.



